FrankfurtVerkäufe spekulativ orientierter Anleger haben Börsianern zufolge dem Zuckerpreis am Donnerstag erneut zugesetzt. Der US-Kontrakt auf Rohzucker fiel um bis zu 1,4 Prozent und war mit 12,88 US-Cent je Pfund so billig wie zuletzt vor fast eineinhalb Jahren. Gleiches galt für den in London gehandelten Future auf raffinierten Zucker, der 0,8 Prozent auf 394,10 Dollar je Tonne verlor.