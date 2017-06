Ihre Branche befindet sich aber in einem Dilemma. Ihr fließt so viel Geld zu wie nie zuvor, aber es gibt gar nicht genug Unternehmen, die Sie kaufen können.

Faire Preise gibt es aktuell nicht. Der Markt ist ähnlich überhitzt wie im Jahr 2006, als Übernahmen von Finanzinvestoren ebenfalls boomten. Kurz danach kam der Crash.

Es gibt vielleicht Parallelen, aber insgesamt ist die Situation doch anders. Zum Beispiel fehlen die ganz großen Übernahmen in zweistelliger Milliardenhöhe, an denen gleich mehrere Private-Equity-Investoren beteiligt sind. Aber ganz klar: Im aktuellen Umfeld gibt es aus meiner Sicht einige für den durchschnittlichen Renditeanspruch der Industrie hoch riskante Transaktionen.

Also wird die Blase platzen.

Es wird ganz sicher irgendwann eine Korrektur geben. Ich denke, dass der Prozess bereits begonnen hat. In den USA steigen die Zinsen, der Brexit dämpft die Erwartungen in Europa, China wächst langsamer. Natürlich lassen sich Szenarien konstruieren, in denen in einer Kettenreaktion alles zusammenbricht. Aber ich hoffe, dass die Industrie besser mit einem Abschwung umgehen kann als 2007.