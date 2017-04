Bei aktiv gemanagten Fonds nimmt die Rendite mit zunehmender Größe des Fonds ab. Grund dafür ist, dass die Fondsmanager öfter große, bekannte Aktien kaufen müssen, die gut handelbar sind. Brillante Investmentideen, vor allem bei Nebenwerten, schlagen mangels Masse kaum noch auf die Fondsrendite durch.

Prominentes Beispiel dafür ist der Aktienfonds Fidelity European Growth. Starmanager Anthony Bolton holte noch zweistellige Renditen. 2002 stieg er aus. Nach seinem Abgang schwoll das Portfolio auf zeitweise 25 Milliarden Euro an. Boltons Nachfolgern fiel es daher schwer, dessen Erfolgsrezept zu kopieren. Das aktuell 7,5 Milliarden Euro schwere ehemalige Fidelity-Flaggschiff gehört nicht mehr zur Spitzengruppe der europäischen Aktienfonds. Zwei Drittel des Portfolios stecken derzeit in großen Standardwerten. Diese Blue Chips sind gut analysiert. Es ist daher schwer, mit ihnen besser als der Markt abzuschneiden. Nur wenige Fonds ziehen rechtzeitig die Reißleine, wie beispielsweise der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Als das Portfolio im Mai vergangenen Jahres auf 1,5 Milliarden Euro angewachsen war, nahm das Management kein Geld von Neukunden mehr an.