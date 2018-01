Die neu berufenen Vereinsvorstände Michael Reuter (Chef-Bilanzierer von Haniel), Santokh Advani (Marquard & Bahls) und Axel Schade (Heraeus) beschäftigen sich aktuell mit dem neuen Rechnungslegungsstandard zur Leasing-Bilanzierung, der ab 2019 in Kraft tritt und mit dem bilanzielle Vorteile des Leasings entfallen werden. Die Chefbilanzierer der Familienunternehmen, die in Deutschland immerhin 250 Milliarden Euro erwirtschaften und 1,2 Millionen Mitarbeiter beschäftigen, sind mit der Neufassung des IFRS 16 nicht glücklich.

Wenn Familienunternehmen ihre Buchhaltung optimieren möchten, dann geht es nicht immer um Steuersparmodelle. 70 Unternehmer, darunter Miele, Oetker, Haniel, Heraeus, Burda, Freudenberg und Werhahn gründeten 2006 die Vereinigung zur Mitwirkung an der Entwicklung des Bilanzrechts für Familiengesellschaften (VMEBF). Der eingetragene Verein soll die speziellen Interessen familiengeführter und nicht börsennotierter Unternehmen bei der Bilanzerstellung bündeln.

Neue Vorschriften zwingen Dax-Unternehmen, künftig Leasing-Schulden und Mietverträge anders zu bilanzieren. Der Effekt: Milliarden mehr an Schulden, teils auch deutlich höhere Gewinne. Warum Anleger aufpassen müssen.

Neue Milliardenlöcher in den Konzernbilanzen

Eigentlich wollte der Standardsetzer in London mit den Veränderungen in der Bilanzierung der Leasingverhältnisse bei Leasingnehmer und -geber erreichen, dass die Bilanzen aussagekräftiger werden und auch die Leasingverbindlichkeiten des Leasingnehmers in der Bilanz auftauchen. Tatsächlich werden dadurch aber auch Leasingverträge beim Leasingnehmer bilanziert, die wirtschaftlich gesehen eher einer Nutzungsüberlassung als einer Finanzierungstransaktion entsprechen. Zudem bilanziert der Leasing-Geber weitestgehend wie bisher.