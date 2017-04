Die die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland kann sich unter Umständen aber sogar auf Wertpapiere erstrecken. Aktien & Co. gehören zwar den Kunden und sind durch eine Pleite der Depotbank in der Regel nicht betroffen. Es kann aber Fälle geben, in denen das zusammengebrochene Institut die für Kunden verwahrten Wertpapiere verliehen hat oder aufgrund technischer Probleme nicht in der Lage ist, diese Vermögenswerte zurückzugeben. Hier springt der Sicherungsfonds ein, allerdings nur in Höhe von 90 Prozent der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und gedeckelt auf 20.000 Euro je Privatanleger.