Zum Jahresanfang sind zahlreiche neue Finanzregeln in Kraft getreten, die Verbraucher vor Fehlinvestments schützen sollen. Doch eine der neuen Regeln sorgt nun erst mal für Verwirrung. So erleben Privatanleger, die in das beliebte Wertpapier Xetra Gold investieren wollen, in diesen Tagen eine unangenehme Überraschung. Denn Depotbanken wie comdirect, ING Diba oder Consorsbank können derzeit keine Orders auf das von der Deutsche Börse Commodities in Zusammenarbeit mit großen Banken emittierte Papier ausführen.

Grund der plötzlichen Sperre ist die am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getretene PRIIP-Verordnung zum Anlegerschutz, laut der nur noch solche Wertpapiere gehandelt werden dürfen, für die der Emittent ein Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt hat.