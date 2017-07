Rekordgelder für Start-ups

Deutsche Startup-Unternehmen haben einer Studie zufolge im ersten Halbjahr so viel Risikokapital angelockt wie noch nie. Wie aus einer Studie der Unternehmensberatung EY hervorgeht, sammelten sie in 264 Finanzierungsrunden 2,16 Milliarden Euro ein. In der ersten Jahreshälfte 2016 waren es lediglich 972 Millionen Euro. Das sind die größten Risikokapitaltransaktionen.