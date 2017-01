Allerdings hat in Schweden im Gegenzug die Zahl der Kartenbetrugsdelikte deutlich zugenommen. „Nach allem, was wir der Analyse zahlreicher Studien entnehmen können, würde die Kriminalität schon zurückgehen. Aber die Abhängigkeit der Kriminellen vom Bargeld ist sicherlich geringer als oft kolportiert“, sagt Studienautorin Mai. Bei einer Einschränkung der Bargeldnutzung stünden Kriminellen alternative Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Edelmetalle oder virtuelle Währungen.

Allerdings wäre dann auch mit stärkeren Ausweichreaktionen zu rechnen. Ein Beispiel dafür liefert Schweden, wo Barzahlung im Alltag inzwischen eher exotisch anmutet. „Es gibt in Schweden durch die weitgehende Abschaffung des Bargeldverkehrs einerseits deutlich weniger Überfälle, dafür aber auch deutlich mehr Kartenbetrug. Beim Missbrauch von Karten sind die Schadenvolumina allerdings üblicherweise deutlich höher als etwa bei gefälschten Banknoten“, so Mai. „Es ist eine klare Verlagerung zu virtueller Kriminalität zu beobachten.“ So steht etwa die virtuelle Währung Bitcoin seit langem in Verdacht, bevorzugt bei illegalen Machenschaften zum Einsatz zu kommen, obwohl sie nur elektronisch beziehungsweise virtuell funktioniert.

Bargeldabschaffung kein Allheilmittel der Verbrechensbekämpfung

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei einer Bargeldabschaffung die Schattenwirtschaft nur um zwei bis drei Prozent zurück gehen und die internationale Kriminalität um zehn bis 20 Prozent zurückgedrängt würde. Beim international organisierten Verbrechen wäre der Effekt einer Bargeldabschaffung voraussichtlich höher, da geschätzt die Hälfte der illegalen Einnahmen durch Drogenhandel erzielt wird, der üblicherweise mit Barzahlungen vonstattengeht. Andererseits kommen knapp 40 Prozent der Einnahmen des organisierten Verbrechens aus der Produktpiraterie, die kein Bargeld erfordert. Und zum Vergleich: Durch Finanz- und Steuerbetrug verdienen Kriminelle weltweit etwa doppelt so viel wie das international organisierte Verbrechen insgesamt. Bekannte Fälle aus der Steueroase Panama legen zudem die Vermutung nahe, dass dafür weniger Bargeld zum Einsatz kommt.