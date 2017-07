WirtschaftsWoche: Bei der Verwendung von Big Data sehen Sie weiterhin enormes Potenzial. Bei welchen Branchen, die bislang eher weniger damit in Verbindung gebracht werden, vermuten Sie den größten Bedarf?

Jacques-Aurelien Marcireau: Man erwartet bei der Verbreitung von Big Data so transformierende Auswirkungen in vielen Wirtschaftssektoren, dass sich keiner je wagen würde, ihre wirtschaftliche Realität in Frage zu stellen. Der Gesundheitsbereich, die Autoindustrie, Dienstleistungen, Banken und Versicherungen – kein Sektor bleibt unberührt. Traditionelle Unternehmen bemühen sich sehr, so viele Daten wie möglich über das Kundenverhalten zu sammeln, um Risikoanalysen zu optimieren und neue Märkte zu identifizieren.