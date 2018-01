Bislang soll über die Hälfte der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk von chinesischen Unternehmen stammen. „Ich halte es für ein Sicherheitsrisiko, wenn die Rechenleistung sehr stark zentralisiert bereitgestellt wird. Wenn Miner jetzt von China in andere Länder mit günstiger Stromversorgung ziehen, wird das Netzwerk wieder dezentralisiert. Das ist wichtig, schließlich wurde es als dezentrale Weltwährung konzipiert“, sagt Falke, der sich erstmals öffentlich äußert, in einem exklusiven Interview mit der WirtschaftsWoche. (You can find an English version of the interview here.)

Falke arbeitet als einer von drei sogenannten Maintainern, die die weltweite Arbeit an der Bitcoin-Software koordinieren. Nur knapp ein Dutzend Personen haben vor Falke in dieser Rolle gearbeitet, darunter Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto und Gavin Andresen.