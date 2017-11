Über Umwege vom Kurs profitieren

Bitcoin-Fonds Die Wertpapiere des Bitcoin Investment Trust (ISIN US09173T1088) repräsentieren den Wert des Bitcoin, ein Anteil entspricht 0,092 Bitcoins.

Der Trust investiert direkt in Bitcoins. Mittlerweile verwaltet Anbieter Grayscale, eine Tochter des Finanzdienstleisters DCG aus New York, rund eine Milliarde Dollar in dem Fonds. Wer investiert, muss zwei Prozent jährliche Verwaltungsgebühr abdrücken. Anleger bekommen nur über Depotbanken, die den außerbörslichen Handel von Nasdaq anbieten, Zugriff auf den Bitcoin Investment Trust. Die Onvista Bank zählt nach Angaben im Preisverzeichnis dazu. Differenzkontrakte (CFDs) Die Social-Trading-Plattform eToro bietet Nutzern nicht nur die Möglichkeit auf den Bitcoinkurs zu setzen, sondern gleich auf ein ganzes Paket an Kryptowährungen. Der Fonds Crypto-currency simuliert die Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum. Bei CryptoFund bekommen die Nutzer gleich Zugang zu Bitcoin, Ethereum, Ripple, Ethereum Classic, Litecoin und Dash. Doch: Mit eToro bekommen sie zwar nach der Anmeldung auf dem Portal schneller und unkomplizierter Zugang zur Entwicklung der Kryptowährungen als auf anderen Wegen. Die Produkte werden aber nicht an der Börse gehandelt. Das kann gerade bei Kursverlusten der Kryptowährungen zu Problemen führen, wenn Nutzer ihre Produkte schnell wieder verkaufen wollen. Zudem fallen für den Handel mit CFDs Gebühren an, die Anleger sehr genau kennen sollten, bevor sie investieren. CFDs sind nur etwas für erfahrene Anleger, die wissen, wie viel Geld sie riskieren können.

Premium BörsenWoche : Bitcoin: Heiße Wette, aber kein Investment Die digitale Leitwährung spaltet sich erneut auf. Für Anleger bleibt sie schwer zu durchschauen und daher als Geldanlage unbrauchbar.

Bitcoin-Zertifikate Wie beim Bitcoin Future handelt es sich bei den Zertifikaten um Derivate, also Finanzprodukte, über die Anleger nur indirekt in den Bitcoin investieren können. Dafür haben sie hier die größte Auswahl. Das wohl wichtigste Papier für deutsche Anleger stammt von Vontobel. Die Bank legte auf dem deutschen Markt das erste Bitcoin Zertifikat auf. Seit dieser Woche gibt es eine neue Variante ohne begrenzte Laufzeit (ISIN DE000VL3TBC7). Damit können Anleger vom Kursanstieg in US-Dollar profitieren. Ein Anteil verbrieft 0,1 Bitcoins. Vontobel bietet mittlerweile auch ein Zertifikat für den Bitcoin Cash an (ISIN DE000VL3NBC0), einer Bitcoin-Variante, die sich im August vom Bitcoin abgespalten hatte. Nachteil: Bei der Investition in ein Zertifikat, das im Grunde als Schuldverschreibung einer Bank ausgegeben wird, gehen Anleger das Risiko ein, dass die Bank als Emittent Pleite geht und sie ihr Geld verlieren. Selbst dann, wenn der Bitcoin weiter an Wert zulegen sollte. Mit XBT Provider AB, einem Anbieter aus Schweden gibt es eine weitere Möglichkeit in ein Bitcoin-Zertifikat zu investieren. Während das Zertifikat den Kurs des Bitcoin in Dollar abbildet, müssen Anleger zwischen zwei Versionen von XBT unterscheiden, einer Variante in Euro (SE0007525332) und einer für den schwedischen Markt in Schwedischen Kronen (ISIN SE0007126024).

Anzeige