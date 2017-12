Ihr Konzept ist simpel. Sie suchen vermögende Investoren – der Einsatz muss bei mindestens 100.000 Dollar liegen – und kaufen virtuelle Währungen. Dabei bevorzugen sie einen passiven, quasi an einem Index orientierten Anlagestil, wie er zurzeit weltweit an den Aktienmärkten Furore macht. Sie kaufen, jeweils nach Kapitalisierung gewichtet, die 20 größten Krypto-Währungen der Welt. Rund 80 Prozent des Marktgewichts aller dieser Währungen wollen sie so abbilden. Und wie in der Fondsbranche bewährt, argumentieren sie mit dem Blick zurück und rechnen vor, was ein Anleger verdient hätte, wenn es den Fonds schon länger gegeben hätte und er bereits eingestiegen wäre.

Dabei kommt heraus, dass die Crescent-Mischung noch stürmischer gewachsen ist als Bitcoins alleine. Außerdem betonen sie, ganz im Einklang mit der herrschenden Portfolio-Theorie, dass ihr Krypto-Fonds sich weitgehend unabhängig von anderen Bereichen des Kapitalmarkts entwickelt, was unter Risikogesichtspunkten als Pluspunkt gilt.