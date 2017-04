Investiert wird zum Beispiel in Immobilien in Deutschland. „Die enormen Zuwächse der vergangenen Jahre etwa in Frankfurt, München und Hamburg sind schwindelerregend, wenn man sie regional betrachtet“, sagte Staub zur Entwicklung der Immobilienpreise. Im internationalen Vergleich jedoch sei der hiesige Markt immer noch nicht teuer. „Für Deutschland insgesamt sehen wir aktuell keine Preisblasen im Immobilienmarkt, was nicht ausschließt, dass es in einzelnen Märkten Exzesse gibt.“

Der 1988 gegründete Finanzriese Blackrock verwaltet mit weltweit gut 13.000 Beschäftigten ein Vermögen von rund 5,12 Billionen Dollar (4,81 Billionen Euro). In Deutschland ist es nach Staubs Angaben derzeit ein „hoher zweistelliger Milliardenbetrag“. Mit steigender Tendenz: „Deutschland ist für uns ein Wachstumsmarkt. Wir hatten in den vergangenen Jahren hier ein gutes, teils zweistelliges prozentuales Wachstum bei den Nettoneugeldern.“

Staub wehrte sich gegen immer wieder erhobene Vorwürfe, Blackrock mit seinem engmaschigen Netz an Beteiligungen sei im Grunde eine mächtige Schattenbank. „Blackrock ist keine Bank. Wir betreuen Gelder unserer Kunden innerhalb sehr enger Grenzen. Der Mythos ist falsch, dass da irgendeiner in New York sitzt und sagt: Was kaufe ich heute?“

Der verschwiegene Vermögensverwalter will sich jedoch künftig häufiger auch öffentlich einmischen. „Wir denken darüber nach, künftig in Einzelfällen auch im Vorfeld, auch mal über die Öffentlichkeit Einfluss zu nehmen, wo wir sehen, dass Corporate-Governance-Grundsätze missachtet werden“, sagte Staub. Den direkten Wechsel vom Vorstandsvorsitz an die Spitze des Aufsichtsrates eines Unternehmens etwa lehne Blackrock grundsätzlich ab. Auch beim Thema Vergütung müssten Exzesse vermieden werden.