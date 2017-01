Wie stellt man ein Portfolio zusammen, um all diese Risiken in den Griff zu bekommen?

Zulauf: Zum Thema Bundesanleihen: Innerhalb des Euro-Systems fließt viel Geld vom Süden in den Norden. In der nächsten Krise wird Geld die gesamte Euro-Zone verlassen. Die Europäische Zentralbank berechnet Negativzinsen auf Einlagen. Es ist denkbar, dass die EZB Negativzinsen früher abschafft, als heute erwartet wird.

Gundlach: Negativzinsen sind Gift für jedes Bankensystem. Sie regen auch nicht den Konsum an, sondern zwingen zum Sparen. Ein 60-Jähriger, der in zehn Jahren in Rente gehen will und danach noch eine Lebenserwartung von 20 Jahren hat, muss bei Nullzinsen doppelt so viel sparen wie bei einem Zinssatz von fünf Prozent. Wenn durch ein Konjunkturprogramm das US-Wachstum 2017 auf 2,5 bis 3 Prozent steigen sollte und wenn man dazu noch zwei bis drei Prozent Inflation nimmt, dann sind wir, vorsichtig geschätzt, bei einem nominalen Wachstum von fünf Prozent. Wie können da die Anleiherenditen bei 2,4 Prozent bleiben?