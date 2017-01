Jeff, Sie haben Trumps Wahlsieg vorhergesagt. Was erwarten Sie?

Jeff Gundlach: Trump hat für einen spektakulären Stimmungsumschwung gesorgt. Das habe ich so in meiner Laufbahn noch nie erlebt. Ich frage mich nur, ob die Stimmung nicht genauso schnell wieder kippen kann. Seine Wähler erwarten, dass ihre Löhne steigen, dass Amerika „wieder groß“ wird. Was passiert im Sommer, wenn sich bis dahin nichts geändert hat?