Die EZB-Bankenaufseher wollen Instituten aus Großbritannien bei einer Verlagerung von Geschäften in den Währungsraum großzügige Übergangsfristen einräumen. Dabei könne es sich je nach Geldhaus um Monate oder auch Jahre handeln, sagte EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger in Frankfurt. "Um es Banken zu ermöglichen, umfassend unsere Anforderungen zu erfüllen, werden wir bankenspezifische Übergangszeiten erlauben." Dabei spiele die Geschäftsaufstellung eine wichtige Rolle wie auch die Größe der Aktivitäten, die in den Währungsraum umziehen. "Es wird einen Plan für jede einzelne Bank geben." Die EZB äußerte sich auf der Veranstaltung auch zum Rettungsplan für das italienische Geldhaus Monte Paschi di Siena.

Großbritannien will am Mittwoch den Antrag auf den EU-Austritt stellen. Die britische Regierung und die EU haben dann zwei Jahre Zeit, die Bedingungen für den Abschied auszuhandeln. Danach können Banken von London aus keine Produkte mehr in den übrigen 27 EU-Staaten verkaufen. Dafür erforderlich ist eine Lizenz in einem EU-Land. Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Institute in der Euro-Zone zuständig.