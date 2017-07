Der Vorgang dürfte Seltenheitswert haben unter börsennotierten Unternehmen in Deutschland: Constantin Medien versucht seit mehr als einem Jahr, ein Darlehen in Höhe von 38 Millionen Schweizer Franken zurückzuzahlen – und scheitert bislang damit, weil der Empfänger Stella Finanz als Sicherheit hinterlegte Aktien nicht herausgibt. Der ursprünglich vereinbarte Rückzahlungstermin am 30. Juni verstrich zuletzt ohne Annäherung der Streitparteien. Jetzt erhöht Constantin-Vorstandschef Fred Kogel den Druck und verlang über eine Züricher Anwaltskanzlei die Rückzahlung des Darlehens bis zum 10. Juli.

Die Weigerung der Stella spielt eine zentrale Rolle in dem erbittert geführten Kampf um die Macht bei Constantin. Hier stehen sich Ex-Constantin-Chef Bernhard Burgener und Aufsichtsrat Dieter Hahn unversöhnlich gegenüber. Beide verfügen über knapp 30 Prozent der Anteile. Hahn will das Filmgeschäft rund um Constantin Film verkaufen, Burgener nicht. Hahn hat keinen direkten Zugriff auf das traditionsreiche Unternehmen. Es ist eine Tochter der Schweizer Highlight Communications, an der Constantin Medien noch die Mehrheit von 60 Prozent hält. Highlight-Chef ist Burgener.