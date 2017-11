Die Rollen sind scheinbar klar verteilt: Die Bösen sind die Akteure in der Finanzbranche, die sich daran beteiligt haben, dass mit Aktien rund um den Dividendenstichtag hin- und her gehandelt wurde, um so Steuern zu sparen. Das ermöglichte etwa ausländischen Investoren mit Hilfe heimischer Banken oder Spezialfonds ihre Dividenden zu optimieren, ohne die Aktien aufwendig um den Dividendenstichtag herum zu verkaufen und wieder zurückzukaufen. Bekannt geworden sind die Fälle unter den Stichworten Cum-Cum oder Cum-Ex.

Die Guten sind bei den Geschäften all diejenigen in der Finanzverwaltung und in der Politik, die sich mit den milliardenschweren Banken, ausländischen Aktionären und Fondsgesellschaften anlegen, um die ihrer Ansicht nach zu viel erstatteten Steuern zurückzuholen. Es geht um Fälle, die bis zu zwölf Jahre alt sind. Allen gemeinsam ist ein Problem: Damals gab es kein gesetzliches Verbot der Geschäfte. Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte das Dilemma erkannt und einst geurteilt, dass manches Geschäft zwar legal gewesen sei, aber nicht legitim. Einige Gesetzeslücken wurden 2012 geschlossen, aber nicht alle. Jetzt streiten die Protagonisten erbittert darum, ob nachträglich geänderte Gesetze Strafen für vorhergehende Geschäfte rechtfertigen können.