Die Reaktionen von Handel und Verbrauchern in Italien dürften auch andere Euro-Länder genau beäugen. Ähnlich gehen bereits zwar seit längerem Finnland sowie die Niederlande und seit kurzem Irland vor. Bei Barzahlungen runden die Händler dort ebenfalls auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag auf oder ab, auch in Belgien gibt es ähnliche Rundungsregeln. Doch Italien ist das größte Mitglied der Euro-Zone, das Ein- und Zwei-Cent-Stücke verbannt. Auch in Deutschland finden solche Überlegungen großes Interesse. Immerhin 57 Prozent der Deutschen befürworten die Abschaffung der kleinsten Münzen, ergab vor einem Jahr eine Umfrage von „myMarktforschung“. Einen stark beachteten, jedoch nicht erfolgreichen Versuch, ohne Ein- und Zwei-Cent-Münzen auszukommen, starteten vor gut einem Jahr Einzelhändler in Kleve.