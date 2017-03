 Oxfam kritisiert Banken für Gewinne in Niedrig-Steuer-Ländern

Oxfam wertete Daten der 20 größten Banken in Europa aus. Zusammengerechnet sei 2015 etwa ein Viertel ihres Gewinns vor Steuern (26 Prozent) in Steueroasen angefallen, gab die Organisation an. Die Geldhäuser hätten dort dagegen rechnerisch nur zwölf Prozent ihrer Erträge erwirtschaftet und sieben Prozent ihres Personals beschäftigt.

Die Analyse versteht unter Steueroasen Gebiete, die es zum Beispiel Unternehmen mit ihren Regelungen ermöglichen, ihre Steuerlast zu minimieren, ohne dort selbst große Teile ihres Geschäfts zu machen. Ein Merkmal sei etwa eine niedrigere Besteuerung im Vergleich zu anderen Staaten, heißt es in dem Report von Oxfam und dem Fair Finance Guide.