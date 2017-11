Ausländische Banken locken mit hohen Zinsen auf Festgeld. Doch Vorsicht: Sparer sollten außer auf Rendite auch auf Sicherheit achten. Die besten Angebote für Ihr Festgeld.

Mit der Pleite der isländischen Kaupthing Bank im Oktober 2008 kam die Weltfinanzkrise erst so richtig bei den deutschen Sparern an. Tausende hatten auf der sagenumwobenen Insel teils hohe Summen angelegt, weil das ansonsten hierzulande völlig unbekannte Institut mit exorbitant hohen Zinsen lockte. Eine deutsche Tochterfirma half bei der Akquise. Auch wenn der Finanzunfall am Ende glimpflich ausging, weil Island nach langen Verhandlungen nicht nur die eigenen Bürger entschädigte sondern am Ende auch die deutschen Anleger berücksichtigte, mussten letztere Jahre um ihr Geld zittern.

Anzeige

Kaupthing ist Finanzgeschichte, doch aus dieser lässt sich etwas lernen. Denn das Versprechen hoher Zinsen im Ausland hat wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus in Deutschland neue Aktualität erhalten. Sparzinsen gibt es so gut wie keine mehr, was für jederzeit fälliges Tagesgeld genauso gilt wie für längerfristig angelegte Festgelder. Zinsen aufs Festgeld? Die gibt es eigentlich nur noch im Ausland. Die portugiesische Novo Banco etwa bietet immerhin 1,25 Prozent Jahreszins für zwölfmonatige Anlagen und 1,45 Prozent auf dreijährige.

12-Monats-Festgeldanlagen bei ausländischen Banken - Länder mit Euro als Währung Zum Rating ausgewertet wurden 45 Angebote Länderranking laut Moody´s Aaa = Schuldner höchster Bonität, Ausfallrisiko auch längerfristig so gut wie vernachlässigbar Aa1, Aa2, Aa3 = Sichere Anlage, Ausfallrisiko so gut wie vernachlässigbar, längerfristig aber etwas schwerer einzuschätzen A1, A2, A3 = Sichere Anlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen Baa1, Baa2, Baa3 = Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen Ba1, Ba2, Ba3 = Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen

Stand: 03.11.2017 Quelle: FMH-Finanzberatung

Novo Banco (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Novo Banco (Weltsparen)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,25%

Rendite pro Jahr: 1,25%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Banco Portugues de Gestao (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Banco Portugues de Gestao (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,20%

Rendite pro Jahr: 1,20%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Haitong Bank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Haitong Bank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,20%

Rendite pro Jahr: 1,20%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

BlueOrange Bank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: BlueOrange Bank (Weltsparen)

Mindestanlage: 2000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,11%

Rendite pro Jahr: 1,11%

Einlagensicherung aus: Lettland

Moody´s-Länderranking: A3

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Atlantico Europa (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Atlantico Europa (Savedo)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,00%

Rendite pro Jahr: 1,00%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Privatbanka (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Privatbanka (Savedo)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,00%

Rendite pro Jahr: 1,00%

Einlagensicherung aus: Slowakei

Moody´s-Länderranking: A2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Imprebanca (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Imprebanca (Savedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,90%

Rendite pro Jahr: 0,90%

Einlagensicherung aus: Italien

Moody´s-Länderranking: Baa2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Rietumu Bank (Zinspilot) Europäische Bank über Vermittler: Rietumu Bank (Zinspilot)

Mindestanlage: 100 €

Zinssatz pro Jahr: 0,90%

Rendite pro Jahr: 0,90%

Einlagensicherung aus: Lettland

Moody´s-Länderranking: A3

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Banco BNI Europa (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Banco BNI Europa (Weltsparen)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,90%

Rendite pro Jahr: 0,90%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Inbank AS (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Inbank AS (Weltsparen)

Mindestanlage: 2000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,80%

Rendite pro Jahr: 0,80%

Einlagensicherung aus: Estland

Moody´s-Länderranking: A1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Die Zinsportale WeltSparen, Zinspilot und Savedo haben sich darauf spezialisiert, diese Anlagemöglichkeiten bei ausländischen Banken für deutsche Anleger herauszufiltern. Ihr Geschäft profitiert von den zumindest auf dem Papier einheitlichen Regeln für die Einlagensicherung in Europa. "Die einheitlichen europäischen Standards für die Sicherung der Spareinlagen gelten auch in EU-Ländern, die nicht den Euro eingeführt haben, wie Schweden, Bulgarien oder Großbritannien", sagt Tamaz Georgadze, Mitgründer und Vorstand von WeltSparen. Doch wie verlässlich sind diese Standards, wenn es mal hart auf hart kommen sollte? Wegen des Ausfallrisikos von Banken ist bei der Anlageentscheidung nicht nur der Zins zu beachten, sondern auch die Bonität des Anbieters sowie die finanzielle Stabilität in dessen Heimatland. „Wer ungern auf die höheren Verzinsungen der Vermittler-Banken verzichten will, sollte bei Bedenken bezüglich der Sicherheit die internationalen Finanz-Ratings zum Beispiel von der Ratingagentur Moody’s im Auge behalten“, empfiehlt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung aus Frankfurt.

12-Monats-Festgeldanlagen bei ausländischen Banken - Länder mit eigener Währung aber Anlage in Euro Zum Rating ausgewertet wurden 45 Angebote Länderranking laut Moody´s Aaa = Schuldner höchster Bonität, Ausfallrisiko auch längerfristig so gut wie vernachlässigbar Aa1, Aa2, Aa3 = Sichere Anlage, Ausfallrisiko so gut wie vernachlässigbar, längerfristig aber etwas schwerer einzuschätzen A1, A2, A3 = Sichere Anlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen Baa1, Baa2, Baa3 = Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen Ba1, Ba2, Ba3 = Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen

Stand: 03.11.2017 Quelle: FMH-Finanzberatung

Alpha Bank Romania (Zinspilot) Europäische Bank über Vermittler: Alpha Bank Romania (Zinspilot)

Mindestanlage: 1 €

Zinssatz pro Jahr: 1,33%

Rendite pro Jahr: 1,33%

Einlagensicherung aus: Rumänien

Moody´s-Länderranking: Baa3

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Bulgarian-American Credit Bank AD (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Bulgarian-American Credit Bank AD (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,26%

Rendite pro Jahr: 1,26%

Einlagensicherung aus: Bulgarien

Moody´s-Länderranking: Baa2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Fibank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Fibank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,10%

Rendite pro Jahr: 1,10%

Einlagensicherung aus: Bulgarien

Moody´s-Länderranking: Baa2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Alior Bank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Alior Bank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,90%

Rendite pro Jahr: 0,90%

Einlagensicherung aus: Polen

Moody´s-Länderranking: A2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Expobank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Expobank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,90%

Rendite pro Jahr: 0,90%

Einlagensicherung aus: Tschechien

Moody´s-Länderranking: A1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

FirstSave €uro (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: FirstSave €uro (Weltsparen)

Mindestanlage: 2000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,85%

Rendite pro Jahr: 0,85%

Einlagensicherung aus: Großbritannien

Moody´s-Länderranking: Aa2

Einlagensicherung maximal: 85.000 GBP

Atom Bank (Zinspilot) Europäische Bank über Vermittler: Atom Bank (Zinspilot)

Mindestanlage: 1 €

Zinssatz pro Jahr: 0,85%

Rendite pro Jahr: 0,85%

Einlagensicherung aus: Großbritannien

Moody´s-Länderranking: Aa2

Einlagensicherung maximal: 85.000 GBP

Bank and Clients (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Bank and Clients (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,80%

Rendite pro Jahr: 0,80%

Einlagensicherung aus: Großbritannien

Moody´s-Länderranking: Aa2

Einlagensicherung maximal: 85.000 GBP

Wyelands Bank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Wyelands Bank (Weltsparen)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,75%

Rendite pro Jahr: 0,75%

Einlagensicherung aus: Großbritannien

Moody´s-Länderranking: Aa2

Einlagensicherung maximal: 85.000 GBP

Banka Kovanica (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Banka Kovanica (Savedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,75%

Rendite pro Jahr: 0,75%

Einlagensicherung aus: Kroatien

Moody´s-Länderranking: Ba2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Die FMH-Finanzberatung hat für WirtschaftsWoche-Leser 45 Angebote ausländischer Banken verglichen und dabei das Finanzrating des jeweiligen Landes berücksichtigt. Es zeigt sich: Banken, die hohe Zinsen bieten, sitzen in Ländern mit tendenziell niedrigerer Kreditwürdigkeit. Ökonomisch ist das schnell erklärt, schließlich steigt der Zins mit dem Ausfallrisiko einer Geldanlage. Daher müssen Anleger neben dem Zins unbedingt im Auge behalten, was passiert, falls ihre Anlagebank mal in Zahlungsschwierigkeiten stecken sollte.

Nationale Einlagensicherungen müssen gerade stehen Klar, dass bei Pleiten die einheimische Bevölkerung Vorrang hat. Ausländische Sparer stehen faktisch weiter hinten in der Reihe, wenn staatliche Entschädigungen verteilt werden müssen. Und das in den Geschichtsbüchern festgehaltene Versprechen der Kanzlerin beim Ausbruch der Finanzkrise, dass die Spareinlagen der Bürger sicher seien, mag zwar in Deutschland gelten oder gegolten haben, nicht aber in Island und anderswo.

Auch hier kommt es darauf an, dass eine individuelle Auswahl möglich ist. Auch die Abgeltungsteuer ist integriert.