Auffällig ist, dass kein Festgeldangebot aus dem aktuellen FMH-Ranking aus einem Land mit besonders guter Ratingklasse stammt. Zum Vergleich: Deutschland notiert bei der Ratingagentur Moody’s derzeit in der besten Kategorie Aaa mit einem auch langfristig vernachlässigbaren Ausfallrisiko, das ganze bei stabilem Ausblick. Frankreich als zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wurde wegen seines schwachen Wachstums bereits 2015 herabgestuft und notiert nur noch in der drittbesten Kategorie, bei Aa2.

Die meisten Ratingurteile der im FMH-Ranking berücksichtigten Staaten liegen in noch deutlich schlechteren Risikoklassen als Frankreich. Die Banken mit hochverzinsten Festgeldangeboten sitzen in Ländern wie Portugal, Rumänien, Bulgarien oder Kroatien. Dort kann eine Geldanlage laut Moody’s-Definition lediglich unter der Prämisse als sicher gelten, dass die gesamtwirtschaftliche Lage stabil bleibt und keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreffen. Eine Festgeldanlage sollte eigentlich eine sichere Anlageform sein, bei der man ruhig schlafen kann. Daher sollten Anleger Festgeldanlagen in riskanten Ländern allenfalls mit einem überschaubaren Teil ihres Geldvermögens eingehen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn oft liegt die Mindestanlagesumme bei den untersuchten Festgeldangeboten bei stolzen 10.000 Euro, etwa bei der Haitong Bank (Portugal), der Alior Bank (Polen) oder der Banka Kovanica (Kroatien). Die Atom Bank aus Großbritannien akzeptiert dagegen auch schon Anlagen ab einem Euro, also ohne Mindestsumme und auch bei der Rietuma Bank aus Lettland kann man bereits ab 100 Euro anlegen.

Länderranking laut Moody´s Aaa = Schuldner höchster Bonität, Ausfallrisiko auch längerfristig so gut wie vernachlässigbar Aa1, Aa2, Aa3 = Sichere Anlage, Ausfallrisiko so gut wie vernachlässigbar, längerfristig aber etwas schwerer einzuschätzen A1, A2, A3 = Sichere Anlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen Baa1, Baa2, Baa3 = Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen Ba1, Ba2, Ba3 = Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen

Novo Banco (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Novo Banco (Weltsparen)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,45%

Rendite pro Jahr: 1,45%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Banco Portugues de Gestao (Weltsparen) 4Europäische Bank über Vermittler: Banco Portugues de Gestao (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,20%

Rendite pro Jahr: 1,381%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Atlantico Europa (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Atlantico Europa (Savedo)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,35%

Rendite pro Jahr: 1,35%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Imprebanca (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Imprebanca (Savedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,36%

Rendite pro Jahr: 1,34%

Einlagensicherung aus: Italien

Moody´s-Länderranking: Baa2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Banco BNI Europa (Weltsparen) 1Europäische Bank über Vermittler: Banco BNI Europa (Weltsparen)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,35%

Rendite pro Jahr: 1,332%

Einlagensicherung aus: Portugal

Moody´s-Länderranking: Ba1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Privatbanka (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Privatbanka (Savedo)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,35%

Rendite pro Jahr: 1,332%

Einlagensicherung aus: Slowakei

Moody´s-Länderranking: A2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Rietumu Bank (Zinspilot) Europäische Bank über Vermittler: Rietumu Bank (Zinspilot)

Mindestanlage: 100 €

Zinssatz pro Jahr: 1,35%

Rendite pro Jahr: 1,332%

Einlagensicherung aus: Lettland

Moody´s-Länderranking: A3

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Inbank AS (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Inbank AS (Weltsparen)

Mindestanlage: 2000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,35%

Rendite pro Jahr: 1,332%

Einlagensicherung aus: Estland

Moody´s-Länderranking: A1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Versobank (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Versobank (Savedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,35%

Rendite pro Jahr: 1,332%

Einlagensicherung aus: Estland

Moody´s-Länderranking: A2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Medicinos Bankas (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Medicinos Bankas (Weltsparen)

Mindestanlage: 5000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,30%

Rendite pro Jahr: 1,283%

Einlagensicherung aus: Litauen

Moody´s-Länderranking: A3

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Ökonom Sinn warnt vor Kreditblase in Südosteuropa Anleger sollten sich ebenfalls die volkswirtschaftliche Situation in Ländern mit hochverzinsten Festgeldangeboten vor Augen halten. So weist der Ökonom Hans-Werner Sinn bei einem aktuellen Interview mit der WirtschaftsWoche darauf hin, dass sich die Privatwirtschaft in Bulgarien, Rumänien und Kroatien auffällig stark in Euro verschuldet habe. Geldgeber dieser Fremdwährungskredite seien vor allem Banken aus Österreich, Frankreich, Belgien und den Niederlanden sowie aus dem finanzschwachen Griechenland. Der Wissenschaftler Sinn spricht dabei von einer „Kreditblase“, hinter der das Kalkül stehe, dass Bulgarien, Rumänien und Kroatien in die Währungsunion aufgenommen würden. So könnten sie trotz übermäßiger Schulden zahlungsfähig bleiben. Ausgerechnet Banken aus Rumänien, Bulgarien und Kroatien sind mit ihren Festgeldangeboten ganz vorne mit dabei.

36-Monats-Festgeldanlagen bei ausländischen Banken - Länder mit eigener Währung aber Anlage in Euro Zum Rating ausgewertet wurden 45 Angebote Länderranking laut Moody´s Aaa = Schuldner höchster Bonität, Ausfallrisiko auch längerfristig so gut wie vernachlässigbar Aa1, Aa2, Aa3 = Sichere Anlage, Ausfallrisiko so gut wie vernachlässigbar, längerfristig aber etwas schwerer einzuschätzen A1, A2, A3 = Sichere Anlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen Baa1, Baa2, Baa3 = Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen Ba1, Ba2, Ba3 = Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen

Banka Kovanica (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: Banka Kovanica (Savedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,50%

Rendite pro Jahr: 1,500%

Einlagensicherung aus: Kroatien

Moody´s-Länderranking: Ba2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Expobank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Expobank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,15%

Rendite pro Jahr: 1,137%

Einlagensicherung aus: Tschechien

Moody´s-Länderranking: A1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Close Brothers Limited (Zinspilot) Europäische Bank über Vermittler: Close Brothers Limited (Zinspilot)

Mindestanlage: 1 €

Zinssatz pro Jahr: 1,11%

Rendite pro Jahr: 1,110%

Einlagensicherung aus: Großbritannien

Moody´s-Länderranking: Aa2

Einlagensicherung maximal: 85.000 GBP

Alior Bank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Alior Bank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,05%

Rendite pro Jahr: 1,039%

Einlagensicherung aus: Polen

Moody´s-Länderranking: A2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

LIBRA Internet Bank (Zavedo) Europäische Bank über Vermittler: LIBRA Internet Bank (Zavedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 1,00%

Rendite pro Jahr: 0,990%

Einlagensicherung aus: Rumänien

Moody´s-Länderranking: Baa3

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

J&T BANKA (Weltsparen + Savedo) Europäische Bank über Vermittler: J&T BANKA (Weltsparen + Savedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,90%

Rendite pro Jahr: 0,900%

Einlagensicherung aus: Tschechien

Moody´s-Länderranking: A1

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Atom Bank (Zinspilot) Europäische Bank über Vermittler: Atom Bank (Zinspilot)

Mindestanlage: 1 €

Zinssatz pro Jahr: 0,85%

Rendite pro Jahr: 0,85%

Einlagensicherung aus: Großbritannien

Moody´s-Länderranking: Aa2

Einlagensicherung maximal: 85.000 GBP

J&T BANKA Kroatien (Savedo) Europäische Bank über Vermittler: J&T BANKA Kroatien (Savedo)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,80%

Rendite pro Jahr: 0,80%

Einlagensicherung aus: Kroatien

Moody´s-Länderranking: Ba2

Einlagensicherung maximal: 100.000,00

Kentbank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Kentbank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,80%

Rendite pro Jahr: 0,794%

Einlagensicherung aus: Kroatien

Moody´s-Länderranking: Ba2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Fibank (Weltsparen) Europäische Bank über Vermittler: Fibank (Weltsparen)

Mindestanlage: 10.000 €

Zinssatz pro Jahr: 0,75%

Rendite pro Jahr: 0,744%

Einlagensicherung aus: Bulgarien

Moody´s-Länderranking: Baa2

Einlagensicherung maximal: 100.000 €

Wie immer, wenn irgendwo eine auffällig hohe Rendite lockt, sollten Anleger sich fragen, woran die höhere Verzinsung liegt. Denn darin ist ein Ausgleich für das höhere Ausfallrisiko zu sehen. Die Spitzenreiterin in unserem FMH-Festgeld-Ranking ist die Novo Banco aus Portugal, ein Institut mit bewegter Vorgeschichte. In ihren Büchern wurden die weniger problematischen Bilanzreste der untergegangenen Skandalbank Espírito Santo gebündelt, die 2014 vom portugiesischen Staat geschlossen und aufgefangen werden musste. Die größten Problemkredite wurden in einer staatlichen Bad Bank entsorgt. Klar, dass Novo Banco mehr bieten muss als die Konkurrenz, um am freien Markt Geld zu bekommen. Ähnliche Beweggründe dürften auch bei anderen Banken mit auffällig hohen Festgeldrenditen eine Rolle spielen. Kaupthing lässt grüßen.

