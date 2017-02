Deutschlands Fondsbranche blickt auf ein weiteres Rekordjahr. Mit 2,8 Billionen Euro verwalteten Fondsgesellschaften Ende 2016 so viel Geld wie nie, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) in Frankfurt mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 2,6 Billionen Euro. Seit 2011 ging es stetig bergauf.

Allerdings floss der Großteil neuer Gelder in Spezialfonds, in die vor allem Versicherer und Pensionskassen investieren. Publikumsfonds sammelten nur 6,5 Milliarden Euro ein, aus reinen Aktienfonds zogen Anleger netto 1,8 Milliarden Euro ab. „Der Deutsche investiert und spart falsch“, urteilte Pross. „Nicht mal das Schreckgespenst Negativzinsen bringt einen rational denkenden Menschen dazu, sich mit dem Thema Kapitalanlage intensiv auseinanderzusetzen.“

Deutschland müsse wie die USA die Altersvorsorge über Aktien und Fonds steuerlich fördern, forderte BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter. Auch deshalb sei dort der Anteil der Bevölkerung, der direkt oder indirekt am Kapitalmarkt investiert ist, mit 52 Prozent fast vier Mal so hoch wie in Deutschland (14 Prozent).

Die wieder steigenden Preise fressen die Sparguthaben zunehmend auf. Weil die eh schon mickrigen Zinsen - unter Berücksichtigung der Inflation - noch weiter schrumpfen dürften, suchen Anleger nach mehr oder weniger riskanten Alternativen. Bereits seit längerer Zeit in aller Munde sind zum Beispiel Dividendenfonds. Was viele lockt ist die Aussicht auf Teilhabe am immer größer werdenden Renditekuchen der Konzerne: „Auch in diesem Jahr werden die Investoren wieder großzügig an den Gewinnen der Unternehmen beteiligt“, sagt Analyst Michael Bissinger von der DZ Bank.

Bissinger erwartet, dass die Gewinnausschüttungen der in den großen deutschen Indizes Dax, MDax und TecDax gelisteten Unternehmen um rund zehn Prozent auf fast 43 Milliarden Euro steigen - ein neuer Rekordwert. Auch weltweit steht den Anlegern ein Geldregen bevor, da die Konzerne wohl vom Anziehen der Konjunktur in den Industrie- und Schwellenländern profitieren sollten. Zumindest ist die Hoffnung groß, dass der neue US-Präsident Donald Trump mit niedrigeren Steuern und höheren Infrastrukturausgaben auch für einen globalen Aufschwung sorgt.