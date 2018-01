In Finanzkreisen wird diese Form des Indexmissbrauchs durch Fondsmanager "Closet Indexing" genannt. Während passive Indexfonds beziehungsweise ETFs für die Indexdaten zahlen und sich im Gegenzug den Fondsmanager sparen, sparen sich die Nachahmer die Lizenzgebühren – und vor allem viel Arbeit. Dabei hatten die Anleger in dem Glauben investiert, der Fondsmanager würde mit großem Aufwand und Gespür nur die besten Wertpapiere für den Fonds raussuchen.

Marc van Loo, Head of Research von NN Investment Partners (vormals: ING IM), weiß, worauf es bei einen aktiven Fonds ankommt: "Ob eine Aktie in der entsprechenden Benchmark enthalten ist oder nicht, ist für unseren Research-Prozess komplett irrelevant. Wir untersuchen beide Arten von Aktien auf dieselbe Weise“, sagt der Aktienanalyst. Trotzdem sind Aktien, die in wichtigen Indizes enthalten sind, überproportional oft in der Auswahl. „Von den rund 1.000 Unternehmen, die wir mit unserem internen Research abdecken, sind rund zehn Prozent nicht Teil des MSCI World Index“, sagt van Loo. Der MSCI World umfasst allerdings 1600 Aktien.