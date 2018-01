Daraus kann man schließen, dass Negativzinsen nach Auffassung der Juristen für neu abgeschlossene Verträge durchaus zulässig sein dürften. Banken können Sparern also Negativzinsen von deren frisch aufs Konto gebuchten Einlagen abziehen, sofern sie das vorher deutlich genug ankündigen. In Tübingen wurde also lediglich über Formalitäten und Formulierungen im Kleingedruckten einer Bank entschieden und keineswegs ein Verbot von Negativzinsen beschlossen. Das muss jedem klar sein, der die heutige Urteilsverkündung für eine Feierstunde hält.

In diesem Licht erscheint das Urteil ziemlich profan, was übrigens überhaupt kein Vorwurf an die Richter sein soll. Sie haben genau das getan, was ihre rechtsstaatliche Aufgabe ist. Statt politisch motiviert Partei für die unter schwindender Kaufkraft leidenden Sparer zu ergreifen, haben sie sich das Vertrags- und Darlehensrecht angeschaut. Und danach sind Änderungen von Verträgen durch nachträglich eingeführte Klauseln nicht gestattet. Über die rechtliche Zulässigkeit von Negativzinsen ist damit noch gar nichts gesagt. Das letzte Wort soll ohnehin der Bundesgerichtshof haben.

Die EZB muss uns retten

Doch egal, wie die höheren Instanzen es sehen – das Problem der Negativzinsen wird sich nicht juristisch lösen lassen. Retten kann uns nur ein Kurswechsel bei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), der frühestens nach Mario Draghis Abschied vom Präsidentenposten denkbar ist. Ein Personalwechsel ist dort für 2019 vorgesehen.

Bei dem Phänomen des Negativzinses handelt es sich um die Folge der ultraexpansiven Geldpolitik der EZB. Sie hat Geld so billig gemacht, dass die Kosten für seine Verwaltung und Logistik plötzlich höher sind als die Erträge, die sich damit erzielen lassen. Geschäftsbanken, wie die Volksbank Reutlingen, versuchen nun, diese Folgen auf ihre Kunden abzuwälzen. Aus dem Urteil lässt sich erahnen, dass Banken das grundsätzlich wohl dürfen, sofern sie sich dabei anders als die schwäbischen Volksbanker keine Formfehler erlauben.