Wer den Hype um das Kryptogeld Bitcoin verschlafen hat, kann entgangene Gewinne vielleicht noch nachholen. Zumindest mit etwas Glück. Genauer gesagt mit enorm viel Glück. Denn die Chancen, die sechs Richtigen in der Bitcoin-Lotterie zu erraten, die das in Gibraltar ansässige Glücksspielunternehmen Lottoland im Dezember gestartet hat, sind eher überschaubar. Wer es dennoch schafft, dem winkt bei einem Einsatz von dreieinhalb Euro ein Jackpot von 1.135 Bitcoin, was beim Start im Dezember umgerechnet rund 15 Millionen Euro waren. „So kannst du ganz einfach am Bitcoin-Boom teilhaben!“, wirbt Lottoland auf seiner Website.

So einfach die Teilhabe am Bitcoin-Boom in der Werbung verkauft wird, so sehr sorgen sich staatliche Aufsichten über den Einsatz der Kryptowährung in der Glücksspielbranche. Denn die ohnehin oft im Graubereich agierenden Glücksspielanbieter entziehen ihre Zahlungsströme durch Bitcoin vollends der Kontrolle durch Finanzdienstleister. Und nicht nur die deutsche Glücksspielaufsicht hadert mit der virtuellen Währung. Selbst die gibraltarische Regulierungsbehörde, sonst nicht eben zimperlich im Umgang mit zweifelhaften Glücksspielanbietern, will Bitcoins in ihren Online-Casinos nicht dulden.