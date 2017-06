Australien geht es gut: Erst kürzlich feierte das riesige Land sein 26. Jahr in Folge ohne Rezession, im World Happiness Report behaupteten die Australier ihren Platz unter den Top Ten der glücklichsten Länder weltweit und der Global Wealth Report der Credit Suisse zählt Australien zu den wohlhabendsten Ländern des Planeten. Mehr als 55 Prozent der Bevölkerung verfügt über ein Vermögen von mehr als 100.000 US-Dollar, nur elf Prozent haben weniger als 10.000 US-Dollar – beides sind Spitzenwerte im weltweiten Vergleich.

Allerdings ziehen ein paar Wolken am australischen Himmel auf: Die internationalen Ratingagenturen sorgen sich um die Banken in Down Under. Die Bonitätsprüfer von Moody’s gaben am Montag bekannt, dass sie die Note für die Kreditwürdigkeit der vier größten Banken des Landes um eine Stufe auf Aa3 senken. Vor einem Monat hatte bereits Konkurrent S&P nahezu alle australischen Großbanken heruntergestuft – bis auf ausgerechnet jene vier größten Banken des Landes, über die nun Moody’s den Daumen gesenkt hat. Der australische Dollar sank direkt um ein halbes Prozent gegenüber dem US-Dollar.