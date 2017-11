Mit über 13.000 Punkten tanzt der deutsche Leitindex Dax gerade in Rekordhöhen. Doch Anleger, die in diesem Jahr mit einem börsengehandelten Indexfonds (ETF) vom Kursanstieg der Dax-Aktien profitieren wollten, haben im internationalen Vergleich nur eine mäßige Rendite eingefahren.

Rentenfonds investieren ausschließlich oder überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen oder Länder- beziehungsweise Unternehmensanleihen. Da regelmäßig Erträge in Form von Zinszahlungen anfallen, bieten Rentenfonds in der Regel stetige Erträge.

Diese Fonds legen in Aktien und Anleihen an. Der Fondsmanager kann so in stagnierenden oder fallenden Märkten verzinsliche Wertpapiere übergewichten, bei steigenden Aktienkursen den Anlageschwerpunkt aber wieder verlagern. Das Ziel: einen höheren Ertrag als reine Rentenfonds zu erzielen und beim Risiko niedriger als bei einem Aktienfonds zu liegen. Der typische Aktienanteil liegt zwischen 30 und 70 Prozent – je nach Geschmack der Anleger.

Offene Immobilienfonds legen das Geld der Anleger in Grundstücken, Erbbaurechten und Beteiligungen an Büro- und Geschäftsimmobilien an. Anleger profitieren von den Miet- und Zinseinnahmen sowie den Wertsteigerungen der Immobilien. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist anders als bei geschlossenen Immobilienfonds nicht begrenzt.

Wie der Name schon sagt, legen diese Investmentfonds in Aktien an. Aufgrund der breiten Anlagestreuung ist ein Investment in Aktienfonds weniger risikoreich als eine Direktanlage in Einzeltitel. Aktienfonds haben spezielle Anlageschwerpunkte – etwa bestimmte Branchen, Länder, Regionen oder Anlagestile.

Die WirtschaftsWoche hat die ertragreichsten ETFs in diesem Jahr ausgewertet. Indexprodukte, die auf Rohstoffen aufsetzen, sogenannte ETCs, und börsengehandelte Schuldverschreibungen, ETNs, blieben bei der Betrachtung außen vor. Auch die Handelskosten für Käufe und Verkäufe bei Depotbanken und Onlinebrokern sind in der Auswertung nicht berücksichtigt. Hier geht es um die reine Performance seit Jahresanfang.

Kein anderer Anbieter ist bei den Europäern so beliebt, wie Marktführer Blackrock mit seiner ETF-Marke iShares. 48 Prozent der Gelder, die europäische Anleger in ETFs investiert haben, verwaltet Blackrock. Doch sind die ETFs von iShares auch besonders rentabel?

Die Auswahl für Anleger ist scheinbar grenzenlos: Ende 2016 boten in Europa 48 verschiedene Gesellschaften ETF-Indexfonds an. Allein über den Handelsplatz Xetra der deutschen Börse lassen sich rund 160 ETFs kaufen. Die Frage: welchen wählen?

Die schlechte Nachricht: Die beste Performance aller weltweit 5394 von Bloomberg gelisteten ETFs brachten solche Fonds, die deutsche Anleger nicht kaufen können.

Der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares ETF steht an erster Stelle mit über 200 Prozent plus seit Jahresanfang. Er bildet den Dow Jones US Select Home Construction Index ab. Anleger profitieren hiermit also vom Boom der Baubranche in den USA. Der Index selber legte um gut 50 Prozent zu. Bei einem dreifach gehebelten ETF müsste die Performance also 150 Prozent betragen.

Der Direxion ETF schnitt also noch besser ab, als er eigentlich müsste – statt dreifach konnten Investoren gleich vierfach vom Wertzuwachs des Bauindex profitieren. Doch die Indexfonds von Direxion sind nur in den USA und nur für professionelle Investoren handelbar.