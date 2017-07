Pauschalreisen

Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Juni 2017 um 1,6 Prozent höher als im Juni 2016. Damit zog die Inflationsrate − gemessen am Verbraucherpreisindex – wieder leicht an, nachdem sie im Mai 2017 auf 1,5 Prozent gesunken war. Im Vergleich zum Mai 2017 stieg der Verbraucherpreisindex im Juni um 0,2 Prozent an. Deutliche Preiserhöhungen gab es im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt bei Pauschalreisen (+13 Prozent, davon ins Ausland: +13,6 Prozent; ins Inland: + 5,3 Prozent) und Flugtickets (+4,8 Prozent).

Quelle: Statistisches Bundesamt