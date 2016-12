Daten lassen sich digital bewegen, aber die meisten anderen Güter brauchen analoge Transportmittel wie die Bahn. Aus Anlegersicht ist der US-Markt besonders attraktiv, weil Trump die Energiewende zurückdrehen will. Das heißt, künftig könnte mehr Kohle verfeuert werden, die in den USA 19 Prozent des Güterverkehrs auf der Schiene ausmacht. Deshalb zogen nach Trumps Wahlsieg die Eisenbahnaktien an. Profitiert hat ausgerechnet der milliardenschwere Investor Warren Buffett, ein Trump-Gegner und Großaktionär mehrerer US-Bahnkonzerne.

Für Union Pacific wird sich Trumps Wahlsieg auch wegen dessen Infrastrukturprogramm auszahlen. Denn neue Brücken brauchen Stahl, der mit Kokskohle produziert wird. Das bedeutet mehr Fracht für die Eisenbahnlinien. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 fürs kommende Jahr ist Union Pacific unter dem langjährigen Schnitt bewertet und damit ein Kauf.