Balazs Deme, 20 Jahre alt, studierte Elektrotechnik und Informatik an der Universität für Technologie und Ökonomie in Budapest. Anfang des Jahres arbeitete er einige Monate in Berlin bei eKomi, einem Anbieter für Kundenmeinungen und Produktbewertungen. Anfang November gründete er in Berlin die Herdius GmbH, mit der er einen jetzt ICO plant.