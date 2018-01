Zur Gewinnmaximierung

Kant gab der Sittlichkeit eine weitere Ausdrucksart: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ Man könnte nun auf die Idee kommen: Gewinnmaximierung ist unvereinbar mit dem kategorischen Imperativ. Schließlich wird unter ihr alles zum Mittel für den Zweck. Das aber wäre eine Fehldeutung. Denn Handeln in freien Märkten bedeutet, dass jeder zugleich Mittel und Zweck ist: Jeder erreicht das, was er will, nur indem die anderen das erreichen, was sie wollen.