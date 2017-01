Wer beginnt, sich mit dem Investieren der Erfolgreichen genauer zu beschäftigen, der wird schnell merken: Aller Anfang ist nicht schwer, und das Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge zahlt sich aus. Das kann jeder Anleger ein- und umsetzen, entweder im Rahmen der eigenen Portfolioentscheidungen, oder indem er es nutzt, um geeignete Partner für eine Zusammenarbeit ausfindig zu machen.

In meiner 14-tägigen Kolumne „Intelligent Investieren“ möchte ich in den kommenden Monaten einige der zuweilen unausgegorenen und mitunter falschen Ideen, die in der Welt der Geldanlage beharrlich herumgeistern, enttarnen – und im Gegenzug dafür bessere Ideen aufzeigen: die zeitlosen Erkenntnisse des erfolgreichen Investierens. Zum Auftakt widme ich mich einem Thema, das insbesondere die Deutschen beschäftigt: Inflation.