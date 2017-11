Der Fidelity - Global Demographic Fund betrachtet gegenüber dem Finanzprodukt von Lombard Odier, das ausschließlich auf die Alterung der Gesellschaft fokussiert, noch zwei andere Aspekte der demografischen Entwicklung: den steigenden Wohlstand in den Schwellenländern und die wachsende Weltbevölkerung. Laut Verkaufsprospekt darf der Fonds bis zu 30 Prozent in Titel aus Schwellenländern investieren. Die Zusammensetzung: Healthcare (27,1 Prozent), zyklische Konsumgüter (16,7 Prozent), Basiskonsumgüter (14,5 Prozent), Finanzen (12,5 Prozent) und Informationstechnologie (10,5 Prozent). Von der Performance her stellt sich der Fidelity als der empfehlenswerteste Fonds des Themenschwerpunkts dar.

Die Fondsmanagerinnen Velislava Dimitrova und Aneta Wynimko vom Fidelity Global Demographics Fund schauen dabei nicht nur auf die Angebot für Alte: „Wir investieren in Unternehmen, deren Wachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren und darüber hinaus von demografischen Trends profitieren. Dazu zählen die Alterung der Gesellschaft, das Wachstum der Mittelschicht und das Bevölkerungswachstum. Wir sind überzeugt davon, dass sich demografische Trends nur langsam entwickeln und entsprechend vorhersehbar sind. In den kommenden Jahrzehnten werden sich diese Trends in einer Vielzahl von Branchen und geografischen Regionen bemerkbar machen", sagt Dimitrova.

Die beiden Fondsmanagerinnen vermuten, dass die kurzfristige Orientierung vieler Investoren dazu führen kann, dass Anleger die massiven Einflüsse dieser demografischen Trends auf lange Sicht unterschätzen. "Als Fondsmanagerinnen ist unser Ziel, Nutznießer von demografischen Trends früh aufzuspüren, also Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, die sich aus den demografischen Bedürfnissen ergeben. Bei unserem Investmentansatz beurteilen wir anschließend, ob die von uns identifizierten Unternehmen langfristig ein überdurchschnittliches Ertragswachstum erzielen können“", erklärt Wynimko.