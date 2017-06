Ein Aktienindex ist anscheinend etwas Großartiges. Ehrfurchtsvoll blicken die Deutschen auf ihren Dax, in dem die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften vereint sind. Die Amerikaner haben ihren Dow Jones und den S&P 500, in denen sich das Who-is-who der amerikanischen Wirtschaft versammelt.

Aber zumindest in den USA haben die Manager in diesem Jahr ein gutes Händchen für die Aktienauswahl bewiesen. Von den hierzulande angebotenen 509 Aktienfonds, die sich auf große US-Standardwerte konzentrieren und dabei keine besonderen Einschränkungen haben, konnten immerhin rund 350 den S&P 500 Index schlagen.

Die Erfolgsstory hat aber einen Haken. Der S&P 500 hat in Euro gerechnet in diesem Jahr nur 0,8 Prozent zugelegt. Das ist ein schwaches Ergebnis, denn an europäischen Aktienmärkten konnte ein Anleger um die 15 Prozent verdienen. Aber in diesem Jahr hat der Dollar hiesigen Anlegern das Ergebnis verhagelt, denn der Greenback hat gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn acht Prozent an Wert eingebüßt und damit manchem Anleger aus dem Euro-Land das Ergebnis verhagelt.

Besser als der Index waren dann mitunter die Aktienfonds, bei denen die Dollar-Risiken speziell für die Euroland-Anleger abgesichert wurden. Besser waren aber auch diejenigen, die sich gegen Technologieaktien entschieden hatten, die zuletzt hohe Kursverluste hatten. Alles in allem haben die Fondsmanager aber meist auch keine Wunder vollbracht. Mit einem Plus von zwei Prozent haben sie vielleicht ein gutes Festgeld übertroffen. Nicht schlecht in diesen Zeiten, aber eben auch nicht wirklich meisterhaft.