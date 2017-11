Investmentfonds mit dem Schwerpunkt Klima und Klimawandel gehören zu den Finanzprodukten mit ethisch-ökologischem Ansatz. Meist sind dies aktiv gemanagte Investments, bei denen Märkte und Gesellschaften analysiert und entsprechende Papiere auswählt werden. In Deutschland werden insgesamt etwa 300 ethisch-ökologische Investmentfonds – Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds sowie ETFs - angeboten. Dabei sind sowohl Finanzprodukte mit sehr strengen Kriterien als auch solche, die den Begriff Nachhaltigkeit eher großzügig auslegen, erhältlich.

Auffällig ist, dass sich in jüngster Vergangenheit solche Geldanlagen, die die Begriffe Klima oder Klimawandel im Namen tragen oder sich explizit damit beschäftigen, an der Spitze der Performanceliste der ethisch-ökologischen Fonds festgesetzt haben. Spitzenreiter dieser Kategorie ist der Nordea-1 Global Climate and Environment Fund, dessen Ziel es ist, direkt oder indirekt von weltweiten Entwicklungen im Hinblick auf umweltpolitische Herausforderungen wie dem Klimawandel zu profitieren.