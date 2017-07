Katharina Sachse studierte Psychologie in Göttingen und schrieb anschließend ihre Doktorarbeit über die Risikowahrnehmung privater Kapitalanleger. Seit 2016 ist sie Professorin für Wirtschaftspsychologie an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management am Standort Berlin. Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind Marktpsychologie sowie Arbeits- und Organisationspsychologie.