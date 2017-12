Alle Welt wartet auf das Platzen der Bitcoin-Blase. Deshalb sollen Anleger jetzt mit hochriskanten Papieren auf den Kursverlust wetten können. Und das ist gut so.

Liebe Leser, haben Sie auch endlich verstanden, warum der Bitcoin so toll ist? Weil er Transaktionen zwischen Nutzern ermöglicht - ohne Banken als Vermittler? Ohne Staaten, die die Geldmenge steuern? Mit einer Datenbank, die nahezu fälschungssicher ist? Gut. Dann vergessen sie das jetzt alles wieder. Denn der Bitcoin ist zum Spekulationsobjekt verkommen. Und diese Chance sollten Sie annehmen. Noch nie ließ sich am Finanzmarkt so einfach maßlos Geld verdienen - oder verlieren.

Keine Finanzaufsicht, die den direkten Handel der Münzen reguliert. Keine moralischen Bedenken - schließlich spekulieren Sie nicht auf den Preis von Nahrungsmitteln oder von Rüstungskonzernen. Sparen Sie sich den teuren Flug ins Kasino nach Las Vegas. Setzen Sie lieber auf den Bitcoin.

Ob seine Preisblase platzt oder nicht, das ist völlig egal. Gewinnen können Sie immer. Wetten Sie auf Kursgewinne – oder den Totalverlust. Auch dafür soll es jetzt nach dem Einstieg von Profianlegern in den USA erste Wertpapiere geben. Zum Beispiel sogenannte Differenzkontrakte beim Onlinebroker Interactive Brokers. Der Bitcoin selbst ist schon eine riskante Anlage. Diese Papiere treiben das Risiko für Anleger auf die Spitze. Aber wissen Sie was, das ist gut so. Denn selbst wenn der Bitcoinkurs gen Null sinkt, gefährden Sie mit ihrer Handelsstrategie keine Arbeitsplätze. Anders als bei Wetten auf fallende Aktienkurse, wenn ein Unternehmen vor der Pleite oder Restrukturierung steht. Sie verwetten nur das eigene Geld.

Und nein, auch die Stabilität des Finanzmarktes ist nicht in Gefahr. Dafür ist der Markt viel zu klein. Erste Finanzmarktexperten bemühen sich mit Vergleichen: Ein Platzen der Bitcoin-Blase könnte eine Finanzkrise wie die aus dem Jahr 2007 auslösen. Unsinn. Damals waren riskante Papiere unter einem Deckmantel als nahezu ausfallsicher verkauft worden. Die ganze Welt hat zugeschlagen. Wetten mit Geld, das keiner braucht Bitcoins aber sind eine Nische. In der vergangenen Woche wurden an einem Tag in der Spitze 440.000 Bitcoins überwiesen. Weltweit. Bei einem Handelsvolumen von maximal vier Milliarden Dollar. Und selbst Profianleger handeln von den so langersehnten Bitcoin-Futures in den USA nur wenige Stück. Knapp 4000 am ersten Handelstag im Wert von 80 Millionen Dollar. Peanuts für die Finanzmärkte.

Grund für die Zurückhaltung: Wer hier handelt, nimmt nur Geld in die Hand, das er verlieren kann. Totalverlust. Oder der Gewinn des Lebens. Glauben Sie nicht?

Viele Bitcoin-Anhänger der ersten Stunde halten auch jetzt, bei bisher ungesehenen Kursen, an ihren digitalen Münzen fest. Sie glauben langfristig an das Konzept dahinter. Damit machen sie den Bitcoin zu einer Art Goldersatz, wo er doch als Zahlungsmittel schon nicht mehr funktioniert. Jetzt nehmen wir mal an, der Bitcoin würde die Rolle aller Goldbestände weltweit einnehmen. Dann müsste ein Bitcoin fast 400 000 Euro wert sein. Wow. Sein aktueller Wert wäre mit 13.600 Euro ja ein wahres Schnäppchen – er könnte sich noch knapp verdreißigfachen. Selber schuld, wer da nicht mitwettet.

Noch einmal: Es ist keine Geldanlage, sondern reine Spekulation. Selbst Finanzanalysten halten es teils für unmöglich, den wahren Wert des Bitcoins zu bestimmen.

Aber das lässt Ihnen freie Bahn: Sie bestimmen mit, wohin der Kurs wandert. Ist der Bitcoin das neue Gold? Dann wetten Sie auf Kursgewinne. Wird er seinen Wert verlieren, weil er als Zahlungsmittel nutzlos ist und ihn eine andere Kryptowährung ablöst? Dann wetten Sie darauf. Schließlich hätte er seinen eigentlichen Wert dadurch erlangt, dass ihn immer mehr Nutzer weltweit als Zahlungsmittel akzeptieren. Doch dafür ist er nutzlos. Zu teuer die Transaktionen, zu langsam das Netzwerk. Für einen Erfolg, wie der Bitcoin ihn gerade erlebt, war das Netzwerk nie ausgelegt. Und nun streiten Entwickler und Netzwerkbetreiber, wie es sich verbessern ließe.

Long oder Short, mit echten Bitcoins oder Wertpapieren die nur ihren Kurs abbilden, ganz egal. Kasino, Rennbahn, Bitcoin – ein bisschen Spaß darf sein.