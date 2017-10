Dem berühmten Investor Marc Faber wird unterstellt, er sei ein Rassist. Doch mit welchen Aussagen hat er diesen Shitstorm ausgelöst? In der jüngsten Ausgabe seines „The Gloom, Boom & Doom Report“ kritisiert er Bestrebungen, Denkmäler für Generäle und Politiker zu demontieren, die im amerikanischen Bürgerkrieg für die Südstaaten gekämpft haben. Hier die Passage des Anstoßes:

„Ich möchte nicht in eine ernsthafte Diskussion über das Zerstören von Denkmälern historischer Persönlichkeiten einsteigen, aber ich kann mir nicht verkneifen zu erwähnen, wie die liberalen Heuchler die Taliban verurteilt haben, als sie 2001 am Fuße der Hindukusch im Zentrum Afghanistans die zwei größten stehenden Buddhas der Welt in die Luft sprengten (einer von ihnen war 164 Fuß hoch). Genau dieselben Leute stören sich jetzt an Statuen von Persönlichkeiten, deren einziges Verbrechen darin bestand, das zu verteidigen, was alle Gesellschaften seit mehr als 5000 Jahren getan haben: einen Teil der Bevölkerung als Sklaven zu halten. Gott sei Dank haben weiße Menschen Amerika bevölkert und nicht die Schwarzen. Ansonsten würden die USA wie Simbabwe aussehen, was sie eines Tages möglicherweise auch werden. Immerhin schien für Amerika 200 Jahre wirtschaftlich und politisch die Sonne unter einer weißen Mehrheit. Ich bin kein Rassist, aber die Realität – egal wie politisch inkorrekt das sein mag – muss auch gesagt werden. Und vergessen wir nicht, dass die afrikanischen Stammesoberhäupter mehr als glücklich waren, ihre eigenen Sklaven an weiße, schwarze und arabische Sklavenhändler zu verkaufen.“