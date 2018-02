„Wir haben in Europa nach wie vor jede Menge Altlasten in Form von notleidenden Krediten in den Bankbilanzen. Diese Tatsache blockiert nicht nur die Entwicklung gemeinsamer europäischer Sicherungssysteme, sondern auch die Vergabe neuer Kredite“, sagte Müller. EU-weit beläuft sich das Volumen ausfallgefährdeter Darlehen („Non-Performing Loans“/NPL) nach jüngsten Zahlen noch auf 950 Milliarden Euro.

Die EU-Kommission hatte 2015 Vorschläge für eine europäische Einlagensicherung vorgelegt. Lange gab es in diesem Punkt aber kaum Fortschritte, vor allem wegen Widerstands aus Deutschland. Hierzulande gibt es bereits gut gefüllte Töpfe, um in Notlagen die Bankguthaben von Sparern abzusichern. Die deutschen Geldinstitute fürchten, dass mit diesen Rücklagen Ausfälle in anderen Ländern finanziert würden. Bis zum Sommer des laufenden Jahres peilen die EU-Staaten bei dem Thema dennoch substanzielle Fortschritte an.

„Wir haben als Deutsche durchaus berechtigterweise das Misstrauen, dass andere Länder Geld von uns wollen“, sagte Müller. „Wir sollten andererseits aber auch bedenken, dass wir nicht nur ein ökonomischer Gewinner eines funktionierenden Europas sind, sondern auch seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr auf unserem Boden erleben mussten. Das haben wir auch Europa zu verdanken.“

Daher sei es wichtig, „das Thema Europa wieder positiver zu besetzen. Wir dürfen nicht den Zweiflern das Feld überlassen“, mahnte Müller. „Ich erwarte, dass die neue Bundesregierung sich als gestaltender Akteur in den Erneuerungsprozess Europas einbringt und nicht Macron allein das Feld überlässt.“