Das Berliner Flughafenproblem könnte durch einen Tunnel gelöst werden. Diesen etwas schrägen Plan haben der Berliner Vermögensverwalter Jochen Wermuth und Tesla-Chef Elon Musk vor zwei Wochen ausgeheckt. In der Röhre könnte sich zwischen den Flughäfen Tegel und Schönefeld der Hyperloop bewegen, ein Hochgeschwindigkeitszug, der dem Transrapid ähnelt – oder er könnte mit Tesla-Elektroautos befahren werden. „Ein Tunnel wäre in 18 Monaten gebohrt, die Fahrzeit mit dem Auto läge bei nur 15 Minuten“, sagt Wermuth. Und wenn Tegel weiter betrieben werde, bräuchte man keine neuen Kapazitäten.

Nicht nur Autos und Hyperloop kämen von Elon Musk. Mit seiner neuesten Unternehmung The Boring Company will er auch den Tunnelbau revolutionieren. Den Energiehunger des Projekts stillt Solarenergie.

Zur Finanzierung kämen Greenbonds ins Spiel, grüne Anleihen. Grün heißen die, weil mit ihrer Hilfe ökologisch nachhaltige Projekte finanziert werden. In sie setzt Wermuth große Hoffnungen: „Um den Klimawandel aufzuhalten, benötigen wir gewaltige Investitionen. Greenbonds sind eine sinnvolle Art, sie zu finanzieren.“ Wermuth ist Mitglied der Grünen, beteiligt sich an europäischen Wachstumsfirmen und hat dem Papst im Frühjahr ein Elektroauto geschenkt.