Anleger wie Uwe Koenzen, Inhaber eines Planungsbüros im nordrhein-westfälischen Hilden, der eigene Oldtimer und die anderer Besitzer auf Elektroantrieb nachrüstet: Wenn Koenzen mit seinem Porsche 912, Baujahr 1967, vorfährt, ist nur leises Surren zu hören. Der Porsche -Sound fehlt. So klimakorrekt wie bei seinem Fuhrpark will er auch bei der Geldanlage vorgehen.

Technik, wie sie Tesla verwendet, das für eine klimafreundliche automobile Zukunft steht. Tesla-Gründer Elon Musk schmiss seinen Beraterjob für die US-Regierung hin, nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet hatte. Die Gründe dafür lieferte Musk in einem Tweet: „Der Klimawandel ist real. Das Pariser Klimaabkommen zu verlassen ist weder für die USA noch für die Welt gut.“

Trumps Klimawende hat dem Boom nachhaltiger Kapitalanlagen im eigenen Land keineswegs geschadet. Laut Investmentbank Morgan Stanley werden in den USA 22 Prozent der privaten Investments nach ethisch-ökologischen Kriterien verwaltet. Im vergangenen Jahr flossen 135 Prozent mehr Geld in nachhaltige Kapitalanlagen als 2012. In Deutschland ist nachhaltige Geldanlage noch ein Nischenprodukt, allerdings ein wachsendes: 44 Milliarden Euro halten Anleger in nachhaltigen Fonds mit Aktien und Anleihen, rund fünf Prozent des Gesamtmarktes.

Vom Klimawandel profitieren diese Fonds gleich zweifach: Sie investieren in Unternehmen, die an den Folgen der Erderwärmung verdienen. Dazu zählen etwa Hersteller von effizienter Bewässerungstechnologie. Zudem setzen sie auf Unternehmen, deren Technologie Kohlendioxid vermeidet, etwa Produzenten erneuerbarer Energien.