"Mit Unterstützung von Omni Bridgeway können wir verstärkt als europäische Antwort gegen angelsächsisch geprägte Wettbewerber antreten", sagte Arndt Eversberg, Vorstand von Roland Prozessfinanz. Er soll das Unternehmen auch nach der Übernahme weiter führen. Von angelsächsischen Konkurrenten will er sich abgrenzen: "Ein fairer Vergleich hat für uns Vorrang vor einem aggressiven Gerichtsverfahren." So müssten Unternehmen zum Beispiel oft mit Kartellanten weiter zusammenarbeiten. "Verbrannte Erde nützt keinem", sagt Eversberg.

Roland Prozessfinanz soll auch in Zukunft eigenständig unter seinem bisherigen Namen auftreten, hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Omni Bridgeway hat seinen Sitz in den Niederlanden, verfügt aber über Dependancen in Genf, Singapur und auf der Kanalinsel Guernsey. Aktuell betreut Roland Prozessfinanz nach eigenen Angaben rund 200 Fälle mit einem Gesamtstreitwert von 380 Millionen Euro. Der von Omni Bridgeway finanzierte Gesamtstreitwert übersteige zwei Milliarden Euro.

Prozessfinanzierer übernehmen gegen Erfolgsbeteiligung das komplette Kostenrisiko eines Prozesses. Im Erfolgsfall streichen sie in der Regel 15 bis 40 Prozent der durchgesetzten Forderungen ein.