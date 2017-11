WirtschaftsWoche: Seit Donald Trump das Phänomen hartnäckig verleugnet, ist der Klimawandel nochmal stärker in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, auch bei private Investoren. Hat sich durch den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen durch US-Präsident Trump in Ihrer Portfolio-Auswahl etwas geändert? Henning Padberg: Die Fähigkeit des Fonds, positive Erträge zu generieren, hängt von unternehmensspezifischen Technologien ab, die wirtschaftlich tragfähig sind. Wir mögen keine Unternehmen, die ihre Hoffnung darauf setzen, durch staatliche Unterstützung mittels höherer öffentlicher Ausgaben erfolgreich zu sein.

Henning Padberg ist seit 2009 Portfoliomanager des Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund. Er begann seine Karriere bei Nordea Asset Management im Jahr 2008 als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Schwerpunkt auf dem globalen Finanzsektor. Im Jahr 2011 wurde Henning für das Research des globalen IT-Sektors verantwortlich. Seit 2014 ist er Teil des European Focus Equity Portfoliomanagement Teams, hier ist er verantwortlich für das Research im Bereich ‘Cyclical Super Sector Global’. Henning hält einen MSc. in Betriebswirtschaft der Universität Münster.

Welche Branchen profitieren in erster Linie von der Erderwärmung?

Das Anlageuniversum des Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund besteht aus Unternehmen, die klima- und umweltfreundliche Lösungen anbieten. Daher investiert der Fonds in Aktien von Firmen, die durch ihre Technologien der Gesellschaft helfen können, die Risiken des Klimawandels und der Erderwärmung einzudämmen. Es gibt keine Sektoren, die im direkten Zusammenhang mit der Erderwärmung stehen. Aber es gibt die Möglichkeit für Unternehmen (in vielen Sektoren), intelligente Lösungen zu schaffen, effizientere Produkte zu entwickeln, Produkte, die uns jeden Tag helfen, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir weniger Energie oder weniger Materialien brauchen. Normalerweise finden sich die Art von Unternehmen im Industriesektor oder im IT-Sektor, wo technischer Fortschritt der Schlüssel zum Erfolg ist.