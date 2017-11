Und das bedeutet im Detail? Rational AG beispielsweise, globaler Marktführer für energiesparende Küchenausrüstung für Großküchen, ist ein klarer Nutznießer dieses Trends und eine Position im Fonds. Die Restaurants, die Rational AG Produkte kaufen, haben einen klaren wirtschaftlichen Anreiz, Kosten zu sparen, während sie indirekt der Gesellschaft helfen bei der Umwandlung in eine “saubere” Welt.

Der Kurssturz an den Aktienmärkten kann kommen oder nicht: Mit diesen Empfehlungen sind sie in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Für wie groß halten Sie das Potenzial Ihres Investitionsschwerpunkts? Vom Smog über London bis hin zum gesundheitsgefährdenden Monoxid-Level in Shanghai, die Bedrohung des Klimawandels wird der Öffentlichkeit immer mehr bewusst. Wenn es um Investitionen geht, so ist der Klima- und Umweltschutz ein langfristiger Megatrend, der die Größe des Anlageuniversums auf mehr als fünf Billionen Euro anwachsen ließ.

Rentenfonds investieren ausschließlich oder überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen oder Länder- beziehungsweise Unternehmensanleihen. Da regelmäßig Erträge in Form von Zinszahlungen anfallen, bieten Rentenfonds in der Regel stetige Erträge.

Diese Fonds legen in Aktien und Anleihen an. Der Fondsmanager kann so in stagnierenden oder fallenden Märkten verzinsliche Wertpapiere übergewichten, bei steigenden Akteinkursen den Anlageschwerpunkt aber wieder verlagern. Das Ziel: einen höheren Ertrag als reine Rentenfonds zu erzielen und beim Risiko niedriger als bei einem Aktienfonds zu liegen. Der typische Aktienanteil liegt zwischen 30 und 70 Prozent – je nach Geschmack der Anleger.

Sogenannte Lebenszyklusfonds sind im Grunde Mischfonds mit einem bestimmten Anlageziel beziehungsweise -horizont. Die Lebenszyklusfonds haben eine feste Laufzeit, gegen Ende dieses Zeitraums – das können 20, 25 oder 30 Jahre sein – schichtet das Fondsmanagement schrittweise von Aktien in Anleihen um, um das Kapital und die angefallenen Kursgewinne zu sichern.

Offene Immobilienfonds legen das Geld der Anleger in Grundstücken, Erbbaurechten und Beteiligungen an Büro- und Geschäftsimmobilien an. Anleger profitieren von den Miet- und Zinseinnahmen sowie den Wertsteigerungen der Immobilien. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist anders als bei geschlossenen Immobilienfonds nicht begrenzt.

Für die kurzfristige Anlage eignen sich vor allem Geldmarktfonds. Sie investieren in Geldmarktinstrumente wie beispielsweise Festgeld und kurz laufende, festverzinsliche Wertpapiere. Die Kursschwankungen dieser Fonds sind gering, die Renditeaussichten allerdings auch.

Wie der Name schon sagt, legen diese Investmentfonds in Aktien an. Aufgrund der breiten Anlagestreuung ist ein Investment in Aktienfonds weniger risikoreich als eine Direktanlage in Einzeltitel. Aktienfonds haben spezielle Anlageschwerpunkte – etwa bestimmte Branchen, Länder, Regionen oder Anlagestile.

Das ist sehr viel. Hat der Bereich überhaupt noch Potenzial?

Wir bei Nordea sind der Überzeugung, dass dieses Anlageuniversum nur unzureichend erforscht und von vielen Anlegern missverstanden wird. Wenn Sie ein Unternehmen kaufen, welches saubere Energie produziert, so weiß jeder, dass dies ein grünes Unternehmen ist und so ist auch der Preis der Aktie meist richtig bewertet. Wenn die Investoren ihren Horizont erweitern und auch Unternehmen betrachten, die indirekt zu einem Wandel hin zu einer sauberen Welt beitragen, ist die Anzahl an Investitionsmöglichkeiten viel größer.

Was bedeutet das konkret für Ihre Anleger?

Dank einer nachhaltigen Nachfrage für Klimalösungen ist dieses Thema entgegenlaufend zur Entwicklung des Wirtschaftskreislaufes. Daher bieten im aktuellen Marktumfeld, in dem „traditionelle“ Aktien sehr hoch bewertet erscheinen, thematische Fonds, wie der Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, eine attraktive Möglichkeit, die herkömmlichen Aktieninvestments zu diversifizieren.