Das krisengeplagte Venezuela plant einen wirtschaftlichen Befreiungsschlag: Am Dienstag startete der Vorverkauf für die weltweit erste staatliche Cyber-Devise. Bis zum 19. März um 24 Uhr (Ortszeit in Venezuela) können Interessenten in den "Petro" investieren, der venezolanischen Angaben zufolge mit jeweils einem Barrel (159 Liter) der Rohöl-Reserven des Landes besichert ist.