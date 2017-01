Die Suche nach den Gründen führt weit zurück, ins Jahr 2010, und ins Dickicht der weltweiten Steuerregeln. Damals verankerte die US-Steuerbehörde einen Absatz im Steuergesetz, mit dem sie vermeiden wollte, dass professionelle Investoren die Kapitalertragsteuer an der Quelle, also in den USA, umgehen können. Der Paragraf mit dem kryptischen Namen 871(m) regelte fortan die Besteuerung von Erträgen, die ausländische Anleger in bestimmten Aktientauschgeschäften als Ersatz für eine Dividende von US-Konzernen gezahlt bekommen. Deutsche Privatanleger betraf das noch nicht.

US-Vorgaben nicht zu erfüllen

Doch im September 2015 erweiterte die Behörde den Passus: Von 2017 an würden auch dividendenähnliche Erträge besteuert, die ausländische Anleger mit Derivaten auf US-Aktien erzielen. Darauf war die deutsche Finanzbranche nicht vorbereitet. Sie versuchte über ein Jahr lang die US-Behörden zu überzeugen, eine Ausnahme für den deutschen Markt zu genehmigen. Ohne Erfolg. Jetzt schauen Anleger in die Röhre: Sollen es Derivate sein, haben sie keinen günstigen Zugang mehr zum US-Markt.

Unter die betroffenen Derivate fallen Zertifikate, Schuldverschreibungen also, die deutsche Emittenten wie die Deutsche Bank, die Commerzbank oder ausländische Institute wie BNP Paribas, Citigroup oder Vontobel ausschreiben. Diese Schuldverschreibungen verbriefen die Kursentwicklung eines Wertpapieres, etwa der Apple-Aktie. Anleger, die solch ein Zertifikat kaufen, investieren nicht in die US-Unternehmen, sondern kaufen einen Schuldschein einer deutschen Bank. Dieser Schein ahmt den jeweiligen Aktienkurs nur nach.

Schütten US-Unternehmen wie Apple eine Dividende aus, können Emittenten diese Erträge in den Preis der Zertifikate einrechnen. Und damit betraf der neue Paragraf plötzlich auch deutsche Anleger.