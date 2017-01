Entsprechend der höheren Zuversicht steigt auch das Kaufinteresse. Knapp jeder Vierte (plus fünf Prozentpunkte) möchte in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen, nur jeder Fünfte (minus zwei Prozentpunkte) will verkaufen. Mit 56 Prozent will weiterhin die Mehrzahl vorerst abwarten.

Ein Blick auf das Sentiment der Stuttgarter Börse Euwax, das auf realen Trades mit Hebelprodukten auf dem Dax basiert, zeigt ein großes Volumen an Absicherungsgeschäften der Privatanleger an. Sie haben in großem Umfang sogenannte Shortprodukte gekauft, die bei fallenden Kurse an Wert zulegen.