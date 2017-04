Bei Beleghaften Buchungen schlagen die Banken zu

Zwar werben einige Banken nach wie vor mit einem Gratis-Gehaltskonto. Dass es in der Filiale am Ende doch immer etwas kostet, zeigt sich, wenn der Kunde zumindest gelegentlich seinen Bankgeschäfte auf traditionelle Art erledigt. Um zu prüfen, was in einer Filialbank tatsächlich für die Kontoführung zu bezahlen ist, hat FMH die Gebühren für sechs Überweisungen am SB-Terminal und zudem noch zehn Überweisungen mittels Formular abgefragt - die Branche spricht von beleghaften Buchungen. Ausgehend von einem monatlichen Gehaltseingang von 1800 Euro sollte das Konto außerdem zwei Girocards sowie eine Kreditkarte für einen Jahresumsatz von 3000 Euro bieten. Gefragt war ein gut ausgestattetes Konto für eine Familie. Der Vergleich offenbart, dass Gebühren für beleghafte Buchungen weit verbreitet sind – selbst bei ansonsten kostenlosen Girokonten. Auch eine zweite Girocard sowie die Kreditkarte sind selten ohne Extrakosten enthalten. „Gerade bei den Kreditkarten langen die Banken immer öfter ordentlich zu“, sagt Herbst.

Die teuersten Kreditkarten im Vergleich kosten bereits ab dem ersten Jahr knapp 40 Euro. In dieser Preiskategorie liegen Commerzbank, Targobank, und Berliner Sparkasse. Bei neun Anbietern sind die Kreditkartengebühren abhängig vom Umsatz. Hier ist die Sparda-Bank West mit bis zu 40 Euro im der teuerste Anbieter. Besonders günstig sind in dieser Disziplin die beiden Santander Banken, die Deutsche Bank, die BW-Bank sowie die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Bei diesen Banken betragen die Gebühren für eine Kreditkarte null Euro. Bei Postbank, Sparda-Bank Münster und der Sparkassen Münsterland-Ost gibt es die Kreditkarte nur im ersten Jahr gratis zum Konto. Buchungen mit Papier kosten Insbesondere für beleghafte Buchungen verlangen die Banken häufig eine Gebühr. Von den 25 Banken, die es ins Ranking geschafft haben, ist das bei neun Geldhäusern der Fall. Sie reichen dabei von 0,75 Euro pro Belegbuchung bei der Sparda-Bank Hamburg bis 1,50 Euro bei Santander Bank, Santander Consumer Bank, BBBank und Commerzbank. Für Buchungen am SB-Terminal nimmt nur die Sparkasse Langen-Seligenstadt 50 Cent pro Vorgang, die übrigen 24 Banken im Ranking nehmen dafür nichts. Kostenlos gibt es hingegen die Kontoauszüge, die sich Filialbankkunden gern am Kontoauszugdrucker holen. Das ist üblicherweise in den allgemeinen Kontogebühren enthalten. „Für Kontoauszüge verlangen die Banken überwiegend nur das Porto, wenn sie per Post zugestellt werden“, beruhigt Finanzexperte Herbst. Im Wesentlichen haben Privatkunden für ihr Gehaltskonto zwei Service-Modelle zur Auswahl: Eine Direktbank, die nur via Telefon, E-Mail und Internet erreichbar ist, oder eine Bank, die sowohl Filialen betreibt als auch Online-Banking anbietet.

Die besten Gehaltskonten mit Kontoführung in der Filiale - Bundesweite Banken Zum Ranking Das Ranking ermittelt die besten Gehaltskonten mit Kontoführung in der Filiale 2017. Wertungsgrundlage ist der Mittelwert der Kontogebühr im ersten und zweiten Jahr nach der Kontoeröffnung. Vorgaben:

- Gehaltseingang: monatlich 1.800 Euro

- Jahresgebühr für zwei EC Karten und eine Kreditkarte mit einem Jahresumsatz von 3000 Euro

- 10 beleghafte Buchungen und 6 Überweisungen am SB-Terminal p.a. Quelle: FMH Finanzberatung Stand: 03.04.2017

Platz 1: Sparda-Bank Hessen Bank: Sparda-Bank Hessen

Kontoname: SpardaGiro

Kontogebühr monatlich: 0,00 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,95 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. und 2. Jahr: max. 20 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 9,50 Euro

- im 2. Jahr: 9,50 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 9,50 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: 39

Platz 2: Sparda-Bank München Bank: Sparda-Bank München

Kontoname: SpardaGiro

Kontogebühr monatlich: 0,00 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 5,00 Euro

- 2. Karte: 5,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 20,00 Euro

- 2. Jahr: 20,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 30,00 Euro

- im 2. Jahr: 30,00 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 8,67 Prozent

Bemerkungen: Mitgliedschaft für mind. 52 €

Anzahl Filialen: 48

Platz 3: Sparda-Bank Hamburg Bank: Sparda-Bank Hamburg

Kontoname: Sparda Basis

Kontogebühr monatlich: 0,00 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,75 Euro ( max. 7,50 € p.m.)

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 10,00 Euro

- 2. Karte: 10,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 30,00 Euro

- 2. Jahr: 30,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 47,50 Euro

- im 2. Jahr: 47,50 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 9,60 Prozent

Bemerkungen: Mitgliedschaft für mind. 52 €

Anzahl Filialen: 20

Platz 4: Sparda-Bank Hannover Bank: Sparda-Bank Hannover

Kontoname: SpardaGiroKonto

Kontogebühr monatlich: 0,00 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 12,00 Euro

- 2. Karte: 12,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 25,00 Euro

- 2. Jahr: 25,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 49,00 Euro

- im 2. Jahr: 49,00 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 11,21 Prozent

Bemerkungen: Bonus nur bei Mitgliedschaft

Anzahl Filialen: 27

Platz 5: Sparda-Bank West Bank: Sparda-Bank West

Kontoname: SpardaGiro

Kontogebühr monatlich: 0,00 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 10,00 Euro

- 2. Karte: 10,00 Euro

Kreditkarte

- 1. und 2. Jahr: max. 40 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 60,00 Euro

- im 2. Jahr: 60,00 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 9,50 Prozent

Bemerkungen: Mitgliedschaft für mind. 52 € Voraussetzung

Anzahl Filialen: 72 Filialen und 7 ImmobilienFinanzCenter

Platz 6: Sparda-Bank Berlin Bank: Sparda-Bank Berlin

Kontoname: SpardaGiroKonto

Kontogebühr monatlich: 0,00 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 1,50 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte:

- 1. Karte: 12,00 Euro

- 2. Karte: 12,00 Euro

Kreditkarte

- 1. und 2. Jahr: max. 29 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 68,00 Euro

- im 2. Jahr: 68,00 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 11,77 Prozent

Bemerkungen: Mitgliedschaft für mind. 52 € Voraussetzung

Anzahl Filialen: 67

Platz 7: Stadtsparkasse Augsburg Bank: Stadtsparkasse Augsburg

Kontoname: Giro Optimal

Kontogebühr monatlich: 6,10 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. und 2. Jahr: max. 25 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 80,70 Euro

- im 2. Jahr: 80,70 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 10,41 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: k.A.

Platz 8: Sparda-Bank Münster Bank: Sparda-Bank Münster

Kontoname: SpardaGiroFlex

Kontogebühr monatlich: 3,99 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 12,00 Euro

- 2. Karte: 12,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 0,00 Euro

- 2. Jahr: max.25 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 71,88 Euro

- im 2. Jahr: 91,88 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 9,90 Prozent

Bemerkungen: Mitgliedschaft für mind. 52 €

Anzahl Filialen: k.A.

Platz 9: BW-Bank Bank: BW-Bank

Kontoname: Girokonto extend classic

Kontogebühr monatlich: 6,90 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 5,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 0,00 Euro

- 2. Jahr: 0,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 87,80 Euro

- im 2. Jahr: 87,80 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 9,54 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: 180

Platz 10: Sparkasse Langen-Seligenstadt Bank: Sparkasse Langen-Seligenstadt

Kontoname: Giro kompakt

Kontogebühr monatlich: 3,80 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 1,20 Euro

- SB: 0,50 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. und 2. Jahr max. 36 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 90,60 Euro

- im 2. Jahr: 90,60 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 11,85 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: k.A.

Platz 11: Ostsächsische Sparkasse Dresden Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden

Kontoname: saxx comfort

Kontogebühr monatlich: 7,90 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. und 2. Jahr max. 30 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 77,40 Euro

- im 2. Jahr: 124,80 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 9,68 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: k.A.

Platz 12: Mittelbrandenburgische Sparkasse Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse

Kontoname: Inklusivkonto

Kontogebühr monatlich: 8,50 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 0,00 Euro

- 2. Jahr: 0,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 102,00 Euro

- im 2. Jahr: 102,00 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 10,60 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: k.A.

Platz 13: Stadtsparkasse Düsseldorf Bank: Stadtsparkasse Düsseldorf

Kontoname: Vorteilskonto Plus

Kontogebühr monatlich: 6,50 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 25,00 Euro

- 2. Jahr: 25,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 103,00 Euro

- im 2. Jahr: 103,00 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 11,17 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: k. A.

Platz 14: Sparkasse Leipzig Bank: Sparkasse Leipzig

Kontoname: GiroKomfort

Kontogebühr monatlich: 6,90 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte:

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. und 2. Jahr: max. 24 Euro (umsatzabhängig)

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 106,80 Euro

- im 2. Jahr: 106,80 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 10,89 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: 140 Standorte (85 Filialen, 53 SB-Standorte, 2 fahrbare Filialen)

Platz 15: Sparkasse Münsterland Ost Bank: Sparkasse Münsterland Ost

Kontoname: GiroKomfort

Kontogebühr monatlich: 7,90 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 2,50 Euro

- 2. Karte: 2,50 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 0,00 Euro

- 2. Jahr: 30,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 94,80 Euro

- im 2. Jahr: 124,80 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 10,40 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: k. A.

Platz 16: Hamburger Sparkasse Bank: Hamburger Sparkasse

Kontoname: HaspaJoker smart

Kontogebühr monatlich: 6,90 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: nicht möglich

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 0,00 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 25,00 Euro

- 2. Jahr: 25,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 119,80 Euro

- im 2. Jahr: 119,80 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 10,27 Prozent

Bemerkungen: keine SB Überweisungen möglich

Anzahl Filialen: ca. 200 Standorte

Platz 17: Berliner Sparkasse Bank: Berliner Sparkasse

Kontoname: Giro Pauschal

Kontogebühr monatlich: 7,00 Euro

Kosten je Buchung

- beleghaft: 0,00 Euro

- SB: 0,00 Euro

Jahrespreis EC-Karte

- 1. Karte: 0,00 Euro

- 2. Karte: 8,50 Euro

Kreditkarte

- 1. Jahr: 39,00 Euro

- 2. Jahr: 39,00 Euro

Kontogebühr pro Jahr

- im 1. Jahr: 131,50 Euro

- im 2. Jahr: 131,50 Euro

Dispozins (ohne Wertung): 10,50 Prozent

Bemerkungen:

Anzahl Filialen: k.A.

Das Netz der Filialbanken wird allerdings seit Jahren immer dünner. 2006 unterhielten die Privatbanken in Deutschland noch 11.820 Geschäftsstellen. Bis 2015 – aktuellere Zahlen hat der Bankenverband nicht – schrumpfte ihre Anzahl auf 9986 Geschäftsstellen. Auch im vergangenen Jahr kündigten wieder etliche Banken Filialschließungen an, oftmals im Zuge einer Fusion oder Übernahme einer anderen Bank. Auf einer Podiumsdiskussion Anfang April hatte sich auch Martin Zielke, Vorstandschef der Commerzbank, auf einer Bankentagung zur Filialentwicklung geäußert. Er hielt ein Plädoyer für die Bankfiliale. „Wir gewinnen am meisten Kunden über Filialen“, sagte er. Dennoch gebe es mit 34.000 immer noch zu viele Zweigstellen in Deutschland, die im Durchschnitt 3.000 Kunden hätten. Würden alle so viele Kunden haben wie eine Commerzbank-Filiale (9.000), könnten 14.000 Niederlassungen bundesweit geschlossen werden. Bundesbankpräsident Weidmann sagte auf der gleichen Tagung: „Pizzerien gibt es in Deutschland bereits in großer Anzahl – wenn auch vermutlich nicht ganz so viele wie Bankfilialen.“

