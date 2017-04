Glücklicherweise bieten praktisch alle Filialbanken auch Online-Banking für den Alltagsbedarf an, etwa Kontoabfrage, Überweisungen oder Daueraufträge. Viele Banken haben allerdings mehrere Kontomodelle mit unterschiedlichen Leistungen und Gebühren. Dabei sind die reinen Online-Varianten in aller Regel günstiger, als Konten, die auch Serviceleistungen in der Filiale beinhalten. Neukunden sollten sich daher vor der Kontoeröffnung über die Preis- und Gebührenordnung der Bank informieren. Sie muss auf Anfrage jederzeit einsehbar sein.

Auch auf Besonderheiten sollten künftige Kontoinhaber achten. So bietet die Hamburger Sparkasse zum Beispiel ihren Kunden kein SB-Terminal für Überweisungen. Kunden müssen das also am Schalter oder gleich online erledigen. Die BBBank verlangt von Neukunden eine Mitgliedschaft für mindestens 15 Euro im Jahr, die Sparda-Banken bestehen auf mindestens einem Genossenschaftsanteil für 52 Euro pro Kunde.